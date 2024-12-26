Лукашенко заявил, что ожидает получить «десяток» систем "Орешник" от России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Беларусь изначально получит от России десять ракетных комплексов "Орешник", но потом их количество может быть увеличено, если так захочет Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на провластное белорусское информационное агентство "Белта"

Детали: Лукашенко рассказал, что на первом этапе Москва должна передать Минску десять единиц ракетных комплексов "Орешник".

Реклама:

Прямая речь Лукашенко: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше".

Предыстория: