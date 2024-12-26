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Лукашенко заявил, что ожидает получить «десяток» систем "Орешник" от России

"Европейская правда", Станислав ПогориловЧетверг, 26 декабря 2024, 18:22
Лукашенко заявил, что ожидает получить «десяток» систем Орешник от России
Владитмир Путин, Александр лукашенко, фото: "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Беларусь изначально получит от России десять ракетных комплексов "Орешник", но потом их количество может быть увеличено, если так захочет Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на провластное белорусское информационное агентство "Белта"

Детали: Лукашенко рассказал, что на первом этапе Москва должна передать Минску десять единиц ракетных комплексов "Орешник".

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Прямая речь Лукашенко: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше".

Предыстория:

  • На территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.
  • Ранее самопровозглашенный президент Беларуси отмечал, что "Орешник" планируют разместить таким образом, чтобы расстояние до объектов поражения было минимальным.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

ЛукашенкоРосcияоружие
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