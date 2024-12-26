Судебная коррупция на Львовщине: о подозрении сообщили третьему судье

НАБУ и САП сообщили бывшему председателю Западного апелляционного Хозяйственного суда о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды от представителя частной компании.

Источник: НАБУ, САП

Дословно НАБУ: "Речь идет о 1 млн долл. США, который предприниматель должен был предоставить в обмен на принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также обещание предотвратить убийство, которое планировали его оппоненты в судебном процессе".

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Детали: Как сообщают правоохранители, круг подозреваемых по этому делу расширился до трех человек. Двум другим, бывшим председателям Хозяйственного суда Львовской области, о подозрении сообщили 9 декабря.

Предыстория: