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Судебная коррупция на Львовщине: о подозрении сообщили третьему судье

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 декабря 2024, 18:25
Судебная коррупция на Львовщине: о подозрении сообщили третьему судье
фото - сап

НАБУ и САП сообщили бывшему председателю Западного апелляционного Хозяйственного суда о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды от представителя частной компании.

Источник: НАБУ, САП

Дословно НАБУ: "Речь идет о 1 млн долл. США, который предприниматель должен был предоставить в обмен на принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также обещание предотвратить убийство, которое планировали его оппоненты в судебном процессе".

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Детали: Как сообщают правоохранители, круг подозреваемых по этому делу расширился до трех человек. Двум другим, бывшим председателям Хозяйственного суда Львовской области, о подозрении сообщили 9 декабря.

Предыстория:

  • В рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что действующий судья Василий Артимович, который на тот момент возглавлял Хозяйственный суд Львовской области, и бывший судья и экс-главы этого суда Михаил Юркевич за 1 млн долларов обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.
  • Детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.
  • 12 декабря Высший совет правосудия дал согласие на арест бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области.

коррупция
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