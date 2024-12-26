Зеленський відзначив бригади, задіяні в Курській операції, та далекобійні удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 грудня відзначив бригади, які задіяні в Курській операції, та воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я дякую за стійкість і сміливість у боях цими тижнями нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Також 68-ма окрема єгерська бригада – молодці, хлопці! 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую! Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі.

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Збройні Сили України, Служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка – я дякую вам за влучність, усім нашим залученим структурам".

Деталі: Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

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Пряма мова: "Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї. І сильні позиції для дипломатії. І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру".