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Зеленский отметил бригады, задействованные в Курской операции, и дальнобойные удары по РФ

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 декабря 2024, 20:16

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 декабря отметил бригады, которые задействованы в Курской операции, и воинов, которые наносят дальнобойные удары по территории России.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Я благодарю за стойкость и смелость в боях в эти недели нашу 95-ю, 80-ю, 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады. Также 68-я отдельная егерская бригада – молодцы, ребята! 225-й и 425-й отдельные штурмовые батальоны – спасибо! Также хочу отметить сейчас всех наших воинов, которые наносят дальнобойные удары по территории России. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели.

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Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, ГУР, внешняя разведка – я благодарю вас за меткость, всем нашим привлеченным структурам".

Детали: Глава государства заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

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Прямая речь: "Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов. Нам нужна большая сила оружия. И сильные позиции для дипломатии. И каждое подразделение, каждая бригада, которая это обеспечивает, приближает для нас возможность нормального мира".

ЗеленскийКурская область
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