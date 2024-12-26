Зеленський поговорив з Вучичем про "зміцнення відносин"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter) Зеленського

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорював з Вучичем "зміцнення відносин" між Україною та Сербією, подякував Белграду за фінансову й гуманітарну підтримку.

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I spoke with President of Serbia @avucic to discuss strengthening the relations between our countries.



I thanked Serbia for its financial and humanitarian support, and we aligned our efforts on the shared path toward EU integration. President Vučić extended New Year greetings to… pic.twitter.com/7CNTDQZF5s — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2024

"Скоординували наші зусилля на спільному шляху до ЄС. Президент Вучич привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир", – розповів президент.

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Він нагадав, що раніше цього тижня в Україні офіційно розпочав роботу новий посол Сербії. Нагадаємо, посольство Сербії в Україні призупинило роботу з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.

"Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці.", – зазначив Зеленський.

Відносини України та Сербії є непростими через традиційну прихильність Белграда до Москви і прагнення зберегти співпрацю з Росією "як зазвичай" попри її агресію проти України і західні санкції. Це стає проблемою у тому числі для відносин Сербії з ЄС та її євроінтеграції.

Як і угорський прем'єр Віктор Орбан, Вучич намагається виставляти себе "миротворцем" у питанні російсько-української війни.