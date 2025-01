Зеленський поговорив з Вучичем про "зміцнення відносин"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter) Зеленського

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорював з Вучичем "зміцнення відносин" між Україною та Сербією, подякував Белграду за фінансову й гуманітарну підтримку.

I spoke with President of Serbia @avucic to discuss strengthening the relations between our countries.



I thanked Serbia for its financial and humanitarian support, and we aligned our efforts on the shared path toward EU integration. President Vučić extended New Year greetings to… pic.twitter.com/7CNTDQZF5s