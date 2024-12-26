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Зеленський поговорив з Вучичем про "зміцнення відносин"

Марія Ємець, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 грудня 2024, 20:41
Зеленський поговорив з Вучичем про зміцнення відносин
Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на X (Twitter) Зеленського

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорював з Вучичем "зміцнення відносин" між Україною та Сербією, подякував Белграду за фінансову й гуманітарну підтримку. 

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"Скоординували наші зусилля на спільному шляху до ЄС. Президент Вучич привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир", – розповів президент. 

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Він нагадав, що раніше цього тижня в Україні офіційно розпочав роботу новий посол Сербії. Нагадаємо, посольство Сербії в Україні призупинило роботу з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.

"Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці.", – зазначив Зеленський. 

Відносини України та Сербії є непростими через традиційну прихильність Белграда до Москви і прагнення зберегти співпрацю з Росією "як зазвичай" попри її агресію проти України і західні санкції. Це стає проблемою у тому числі для відносин Сербії з ЄС та її євроінтеграції

Як і угорський прем'єр Віктор Орбан, Вучич намагається виставляти себе "миротворцем" у питанні російсько-української війни.

ЗеленськийСербія
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