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Зеленский поговорил с Вучичем об "укреплении отношений"

Мария Емец, Татьяна ОлейникЧетверг, 26 декабря 2024, 20:41
Зеленский поговорил с Вучичем об укреплении отношений
Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter) Зеленского

Детали: Зеленский отметил, что обсуждал с Вучичем "укрепление отношений" между Украиной и Сербией, поблагодарил Белград за финансовую и гуманитарную поддержку.

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"Скоординировали наши усилия на общем пути в ЕС. Президент Вучич поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир", – рассказал президент.

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Он напомнил, что ранее на этой неделе в Украине официально начал работу новый посол Сербии. Напомним, посольство Сербии в Украине приостановило работу по соображениям безопасности еще с марта 2022 года.

"Верю, что возобновление полноценной работы посольства Сербии, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества", – отметил Зеленский.

Отношения Украины и Сербии являются непростыми из-за традиционных симпатий Белграда к Москве и стремления сохранить сотрудничество с Россией "как обычно" несмотря на ее агрессию против Украины и западные санкции. Это становится проблемой в том числе для отношений Сербии с ЕС и ее евроинтеграции.

Как и венгерский премьер Виктор Орбан, Вучич пытается выставлять себя "миротворцем " в вопросе российско-украинской войны.

ЗеленскийСербия
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