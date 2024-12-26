Зеленский поговорил с Вучичем об "укреплении отношений"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на X (Twitter) Зеленского

Детали: Зеленский отметил, что обсуждал с Вучичем "укрепление отношений" между Украиной и Сербией, поблагодарил Белград за финансовую и гуманитарную поддержку.

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I spoke with President of Serbia @avucic to discuss strengthening the relations between our countries.



I thanked Serbia for its financial and humanitarian support, and we aligned our efforts on the shared path toward EU integration. President Vučić extended New Year greetings to… pic.twitter.com/7CNTDQZF5s — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2024

"Скоординировали наши усилия на общем пути в ЕС. Президент Вучич поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир", – рассказал президент.

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Он напомнил, что ранее на этой неделе в Украине официально начал работу новый посол Сербии. Напомним, посольство Сербии в Украине приостановило работу по соображениям безопасности еще с марта 2022 года.

"Верю, что возобновление полноценной работы посольства Сербии, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества", – отметил Зеленский.

Отношения Украины и Сербии являются непростыми из-за традиционных симпатий Белграда к Москве и стремления сохранить сотрудничество с Россией "как обычно" несмотря на ее агрессию против Украины и западные санкции. Это становится проблемой в том числе для отношений Сербии с ЕС и ее евроинтеграции.

Как и венгерский премьер Виктор Орбан, Вучич пытается выставлять себя "миротворцем " в вопросе российско-украинской войны.