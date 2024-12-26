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Росіяни масовано обстріляли прикордоння Сумщини: загинув цивільний чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 грудня 2024, 21:14
Росіяни масовано обстріляли прикордоння Сумщини: загинув цивільний чоловік
ілюстративне фото

Російські війська 26 грудня масовано обстріляли прикордоння Сумської області, загинув чоловік.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 26 грудня 2024 року упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території російської федерації з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади Сумщини.

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Через артобстріл с. Угроїди Краснопільської громади Сумського району близько 17:00 год сталось загоряння приватного будинку, в якому перебував 59-річний чоловік. Домоволодіння знищено, його господар загинув".

Сумська областьвійнаобстріл
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