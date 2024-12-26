Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Россияне массированно обстреляли приграничье Сумщины: погиб гражданский мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 26 декабря 2024, 21:14
Россияне массированно обстреляли приграничье Сумщины: погиб гражданский мужчина
иллюстративное фото

Российские войска 26 декабря массированно обстреляли приграничье Сумской области, погиб мужчина.

Источник: прокуратура Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 26 декабря 2024 года в течение дня, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории российской федерации из различных видов оружия обстреливали пограничные общины Сумщины.

Реклама:

Из-за артобстрела с. Угроиды Краснопольской громады Сумского района около 17:00 ч произошло возгорание частного дома, в котором находился 59-летний мужчина. Домовладение уничтожено, его хозяин погиб".

Сумская областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
Сумская область
Россияне били по девяти громадам Сумщины, около сотни взрывов за сутки
Враг атаковал девять громад Сумщины
Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам в Сумской области
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: