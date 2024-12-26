Россияне массированно обстреляли приграничье Сумщины: погиб гражданский мужчина

Российские войска 26 декабря массированно обстреляли приграничье Сумской области, погиб мужчина.

Источник: прокуратура Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 26 декабря 2024 года в течение дня, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с территории российской федерации из различных видов оружия обстреливали пограничные общины Сумщины.

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Из-за артобстрела с. Угроиды Краснопольской громады Сумского района около 17:00 ч произошло возгорание частного дома, в котором находился 59-летний мужчина. Домовладение уничтожено, его хозяин погиб".