Росіяни з дрону поцілили по багатоповерхівці у Часовому Яру: двоє людей загинули

Двоє людей загинули і ще двоє були поранені у результаті удару FPV-дрону російських загарбників по багатоповерховому будинку у Часовому Яру Донецької області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "26 грудня 2024 року окупаційні війська завдали удару по м. Часів Яр за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась житлова забудова".

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Деталі: Внаслідок атаки отримали несумісні з життям тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків 60 і 64 років.

Також були травмовані двоє 27 й 55-річних містян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.