Россияне с дрона попали по многоэтажке в Часовом Яру: два человека погибли

Два человека погибли и еще двое были ранены в результате удара FPV-дрона российских захватчиков по многоэтажному дому в Часовом Яру Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно: "26 декабря 2024 года оккупационные войска нанесли удар по г. Часов Яр с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась жилая застройка".

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Детали: В результате атаки получили несовместимые с жизнью телесные повреждения получили двое мужчин 60 и 64 лет.

Также были травмированы двое 27 и 55-летних горожан. У них диагностированы ранения конечностей. Один из пострадавших госпитализирован.