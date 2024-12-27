Росіяни завдали удару по Запоріжжю, ворог б’є по промисловій інфраструктурі – Федоров
П'ятниця, 27 грудня 2024, 00:06
Пізно ввечері 26 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю, за словами керівника військової адміністрації області Івана Федорова, ворог атакує промислову інфраструктуру області.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Росіяни завдали удару по місту. Ворог підступно б’є по промисловій інфраструктурі області".
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Деталі: Як зазначив Федоров, станом на зараз інформації про постраждалих немає.
Він додав, що масштаби руйнувань встановлюються.