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Росіяни завдали удару по Запоріжжю, ворог б’є по промисловій інфраструктурі – Федоров

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 грудня 2024, 00:06
Росіяни завдали удару по Запоріжжю, ворог б’є по промисловій інфраструктурі – Федоров
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Пізно ввечері 26 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю, за словами керівника військової адміністрації області Івана Федорова, ворог атакує промислову інфраструктуру області.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Росіяни завдали удару по місту. Ворог підступно б’є по промисловій інфраструктурі області".

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Деталі: Як зазначив Федоров, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Він додав, що масштаби руйнувань встановлюються.

Запоріжжябезпілотникивійнавибух
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