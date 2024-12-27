Россияне нанесли удар по Запорожью, враг бьет по промышленной инфраструктуре – Федоров
Пятница, 27 декабря 2024, 00:06
Поздно вечером 26 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью, по словам руководителя военной администрации области Ивана Федорова, враг атакует промышленную инфраструктуру области.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Россияне нанесли удар по городу. Враг коварно бьет по промышленной инфраструктуре области".
Реклама:
Детали: Как отметил Федоров, по состоянию на сейчас информации о пострадавших нет.
Он добавил, что масштабы разрушений устанавливаются.