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Деякі російські аеропорти запроваджували план "Килим"

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 грудня 2024, 06:36
Деякі російські аеропорти запроваджували план Килим
аеропорт сочі, фото: сайт аеропорту

Кілька російських аеропортів вранці 27 грудня призупинили роботу, запровадивши план "Килим".

Джерело: ТАСС із посиланням на Росавіацію, Baza

Деталі: Зазначається, що план "Килим" ввели в аеропортах Сочі, Казані, Астрахані, Волгограда.

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У повідомлення Росавіації йдеться про те, що обмеження в роботі аеропортів введені "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден".

Російські пабліки повідомляють, що план "Килим" був запроваджений нібито через загрозу безпілотників.

Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.

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Оновлено: О 6:40 росЗМІ повідомили, що обмеження в роботі нібито зняли в аеропортах Астрахані та Волгограда.

Пізніше відновили роботу інші російські аеропорти, де був оголошений план "Килим".

Росіяаеропортбезпілотники
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