Деякі російські аеропорти запроваджували план "Килим"
Кілька російських аеропортів вранці 27 грудня призупинили роботу, запровадивши план "Килим".
Джерело: ТАСС із посиланням на Росавіацію, Baza
Деталі: Зазначається, що план "Килим" ввели в аеропортах Сочі, Казані, Астрахані, Волгограда.
У повідомлення Росавіації йдеться про те, що обмеження в роботі аеропортів введені "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден".
Російські пабліки повідомляють, що план "Килим" був запроваджений нібито через загрозу безпілотників.
Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.
Оновлено: О 6:40 росЗМІ повідомили, що обмеження в роботі нібито зняли в аеропортах Астрахані та Волгограда.
Пізніше відновили роботу інші російські аеропорти, де був оголошений план "Килим".