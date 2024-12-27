Некоторые российские аэропорты вводили план "Ковер"

Несколько российских аэропортов утром 27 декабря приостановили работу, введя план "Ковер".

Источник: ТАСС со ссылкой на Росавиацию, Baza

Детали: Отмечается, что план "Ковер" ввели в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани, Волгограда.

Реклама:

В сообщении Росавиации говорится о том, что ограничения в работе аэропортов введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Российские паблики сообщают, что план "Ковер" был введен якобы из-за угрозы беспилотников.

Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.

РЕКЛАМА:

Обновлено: В 6:40 росСМИ сообщили, что ограничения в работе якобы сняли в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Позже возобновили работу другие российские аэропорты, где был объявлен план "Ковер".