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Некоторые российские аэропорты вводили план "Ковер"

Ольга ГлущенкоПятница, 27 декабря 2024, 06:36
Некоторые российские аэропорты вводили план Ковер
аэропорт сочи, фото: сайт аэропорта

Несколько российских аэропортов утром 27 декабря приостановили работу, введя план "Ковер".

Источник: ТАСС со ссылкой на Росавиацию, Baza

Детали: Отмечается, что план "Ковер" ввели в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани, Волгограда.

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В сообщении Росавиации говорится о том, что ограничения в работе аэропортов введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Российские паблики сообщают, что план "Ковер" был введен якобы из-за угрозы беспилотников.

Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.

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Обновлено: В 6:40 росСМИ сообщили, что ограничения в работе якобы сняли в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Позже возобновили работу другие российские аэропорты, где был объявлен план "Ковер".

Росcияаэропортбеспилотники
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