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ЗСУ за добу знешкодили ще 1 650 окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 27 грудня 2024, 07:40
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 650 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

1 650 військових, 22 артилерійські системи, 18 ББМ та 14 танків – такими є втрати Росії у загарбницькій війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Також минулої доби Сили оборони знищили 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 засіб ППО та 1 одинцю спецтехніки.  

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З спочатку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники знешкодили уже близько 782 510 окупантів, знищили 9 644 танки, 19 951 бойову броньовану машину, 21 379 артилерійських систем, 1 031 засоби ППО, 20 999 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 31 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 3 668 одиниць спеціальної техніки.

Росіявтрати у війні
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