ВСУ за сутки обезвредили еще 1 650 оккупантов

1 650 военных, 22 артиллерийские системы, 18 ББМ и 14 танков – таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 82 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 средство ПВО и 1 единицу спецтехники.

Реклама:

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники обезвредили уже около 782 510 оккупантов, уничтожили 9 644 танка, 19 951 боевую бронированную машину, 21 379 артиллерийских систем, 1 031 средства ПВО, 20 999 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 262 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 668 единиц специальной техники.