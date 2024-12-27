ВСУ за сутки обезвредили еще 1 650 оккупантов
Пятница, 27 декабря 2024, 07:40
1 650 военных, 22 артиллерийские системы, 18 ББМ и 14 танков – таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 82 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 средство ПВО и 1 единицу спецтехники.
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники обезвредили уже около 782 510 оккупантов, уничтожили 9 644 танка, 19 951 боевую бронированную машину, 21 379 артиллерийских систем, 1 031 средства ПВО, 20 999 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 262 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 668 единиц специальной техники.