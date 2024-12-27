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Повітряні сили: ППО збила 13 російських дронів, ще 11 – локаційно втрачені

Ірина БалачукП'ятниця, 27 грудня 2024, 09:07
Повітряні сили: ППО збила 13 російських дронів, ще 11 – локаційно втрачені
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 27 грудня (із 19:00 26 грудня) росіяни атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів; 13 дронів вдалося знищити, ще 11 не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: " Станом на 9:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Повідомляється, що ракети загарбники випустили з Воронезької та Курської областей Росії, а дрони запускали з напрямків російських міст Орел, Брянськ та Міллерово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:

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Повітряні сили ЗСУбезпілотникиППО
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