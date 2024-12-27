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Воздушные силы: ПВО сбила 13 российских дронов, еще 11 – локационно потеряны

Ирина БалачукПятница, 27 декабря 2024, 09:07
Воздушные силы: ПВО сбила 13 российских дронов, еще 11 – локационно потеряны
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 27 декабря (с 19:00 26 декабря) россияне атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 24 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов; 13 дронов удалось уничтожить, еще 11 не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 13 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Сообщается, что ракеты захватчики выпустили из Воронежской и Курской областей России, а дроны запускали с направлений российских городов Орел, Брянск и Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Предыстория:

Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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