Троє "двохсотих" капітанів армії РФ: у ГУР розповіли про операцію із застосуванням HIMARS і дронів

Сили оборони ліквідували трьох офіцерів керівного складу російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно ГУР: "Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія".

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Деталі: Зазначається, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ "Таврія", СБС і тактична група "Тайфун" СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

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фото гур

Повідомляється, що внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ, а саме Нагорного Дмитра, командира 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ; Григорія Крохмальова, заступника начальника штабу з розвідки, начальника розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ та командира зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ капітана Юрія Фоміна.

Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки окупантів.