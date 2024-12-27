Трое "двухсотых" капитанов армии РФ: в ГУР рассказали об операции с участием HIMARS и дронов

Силы обороны ликвидировали трех офицеров руководящего состава российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно ГУР: "Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия".

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Детали: Отмечается, что сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, участвующих в преступной войне против Украины в Запорожской области.

После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия", СБС и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар из HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

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фото гур

Сообщается, что в результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск, а именно Нагорный Дмитрий, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ; Григорий Крохмалев, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка ВС РФ и командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы ВС РФ капитан Юрий Фомин.

Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники оккупантов.