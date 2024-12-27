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Біля ТЦК в Бердичеві напередодні Різдва підірвали вибухівку: підозрюваних затримали

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 грудня 2024, 11:59
Біля ТЦК в Бердичеві напередодні Різдва підірвали вибухівку: підозрюваних затримали
фото Нацполіції

Служба безпеки України та Нацполіція затримали зловмисників, які за завданням спецслужб РФ підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК та СП у Бердичеві Житомирської області.

Джерело: Національна поліція, СБУ, Житомирська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що вдень 24 грудня поблизу приміщення ТЦК у Бердичеві відбувся вибух. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Вже за кілька годин поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили причетних до терористичного акту.

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Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим елементами ураження з металевих кульок та мобільник. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого, ймовірно, відбувалася відеотрансляція й інші речові докази.

В області було ввели спеціальну поліцейську операцію для пошуку злочинців.

Вже за кілька годин у Житомирі затримали одного з підозрюваних - 41-річного раніше неодноразово судимого за незаконне поводження з наркотиками та крадіжки, уродженця Донеччини. Патрульні поліцейські та працівники Управління карного розшуку виявили фігуранта у маршрутці, що їхала до Києва.

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Попередньо встановлено, що йому допомагала 23-річна жителька Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Її розшукали та затримали.

 

За наявною інформацією, спільники організували теракт під керівництвом російських кураторів. Поліцейські провели низку обшуків та вилучили докази їх причетності до протиправної діяльності.

Наразі за клопотанням прокуратури підозрюваним обрано безальтернативні запобіжні заходи – тримання під вартою.

тероризмЖитомирщинаСБУполіція
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