Возле ТЦК в Бердичеве накануне Рождества взорвали взрывчатку: подозреваемые задержаны

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали злоумышленников, которые по заданию спецслужб РФ взорвали взрывчатку возле здания ТЦК и СП в Бердичеве Житомирской области.

Источник: Национальная полиция, СБУ, Житомирская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что днем 24 декабря вблизи помещения ТЦК в Бердичеве произошел взрыв. К счастью, никто из людей не пострадал. Уже через несколько часов полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили причастных к террористическому акту.

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Полицейские осмотрели место преступления и изъяли сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильник. Кроме того, правоохранители обнаружили телефон, с которого, вероятно, происходила видеотрансляция и другие вещественные доказательства.

В области было ввели специальную полицейскую операцию для поиска преступников.

Уже через несколько часов в Житомире задержали одного из подозреваемых - 41-летнего ранее неоднократно судимого за незаконное обращение с наркотиками и кражи, уроженца Донецкой области. Патрульные полицейские и сотрудники Управления уголовного розыска обнаружили фигуранта в маршрутке, которая ехала в Киев.

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Предварительно установлено, что ему помогала 23-летняя жительница Бердичева, которая попадала в поле зрения правоохранителей за наркопреступления. Именно она передала мужчине взрывное устройство. Ее разыскали и задержали.

По имеющейся информации, сообщники организовали теракт под руководством российских кураторов. Полицейские провели ряд обысков и изъяли доказательства их причастности к противоправной деятельности.

По ходатайству прокуратуры подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения - содержание под стражей.