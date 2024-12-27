Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 грудня 2024, 14:57
Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький
ілюстративне фото - 118 окрема механізована бригада

Росіяни намагалися висадитися на острів Козацький на Дніпрі в Херсонській області, аде Сили оборони відкинули ворога, завдавши йому втрат.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо Придніпровського чи Херсонського напрямку, ворог продовжує там штурмові дії і обстріли. За минулу добу він продовжував намагання висадитись на острів Козацький, проте успіху не зазнав, поніс втрати і висадитись не зміг. Несе втрати в техніці, зокрема, в човнах, плавзасобах та особовому складі".

Реклама:

Деталі: За словами Волощина, на Времівському напрямку було дещо менше штурмів, проте вони були не менш запеклими, ніж у минулі дні. Зокрема, окупанти намагаються проводити штурмові дії малими групами піхоти за підтримки бойової техніки, танків, авіації й безпілотних літальних апаратів.

Полковник зазначив, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках армія РФ продовжує активно проводити повітряну та інженерну розвідки. Також готує штурмові групи для активізації у найближчі терміни штурмових дій, обстрілів та ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

Волошин поінформував, що загалом упродовж минулої доби на півдні фронту було знищено майже 150 російських військовослужбовців, кілька одиниць техніки і танків.

Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом

відео, ОновленоУ Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді

Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

відеоУ Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни хочуть захопити плацдарм на правобережжі Херсонщини – речник Сил оборони Півдня
Партизани повідомили про значні втрати росіян при спробі штурму правого берега Херсонщини
Військові РФ активізувалися поблизу острова Великий Потьомкін на Херсонщині – ЗСУ
Останні новини
01:06
Зеленський обговорив з прем’єркою Італії Мелоні посилення ППО та відбудову України
00:56
Усик назвав найкращого молодого боксера світу
00:29
Зеленський обговорить з прем’єром Великої Британії відправку миротворців в Україну
23:45
Росіяни атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, є постраждалі
23:30
5 причин, чому ви постійно хворієте – пояснює сімейний лікар
23:28
Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд
23:27
ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп
23:14
Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий
22:56
Новини економіки 9 січня: відновлення реєстрів, видобування солі на Закарпатті
22:52
Історичний показник: Жіноча збірна України з пляжного футболу піднялась на другу сходинку світового рейтингу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: