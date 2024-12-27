Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький

Росіяни намагалися висадитися на острів Козацький на Дніпрі в Херсонській області, аде Сили оборони відкинули ворога, завдавши йому втрат.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо Придніпровського чи Херсонського напрямку, ворог продовжує там штурмові дії і обстріли. За минулу добу він продовжував намагання висадитись на острів Козацький, проте успіху не зазнав, поніс втрати і висадитись не зміг. Несе втрати в техніці, зокрема, в човнах, плавзасобах та особовому складі".

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Деталі: За словами Волощина, на Времівському напрямку було дещо менше штурмів, проте вони були не менш запеклими, ніж у минулі дні. Зокрема, окупанти намагаються проводити штурмові дії малими групами піхоти за підтримки бойової техніки, танків, авіації й безпілотних літальних апаратів.

Полковник зазначив, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках армія РФ продовжує активно проводити повітряну та інженерну розвідки. Також готує штурмові групи для активізації у найближчі терміни штурмових дій, обстрілів та ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

Волошин поінформував, що загалом упродовж минулої доби на півдні фронту було знищено майже 150 російських військовослужбовців, кілька одиниць техніки і танків.