Силы обороны помешали врагу высадиться на остров Козацкий

Россияне пытались высадиться на остров Козацкий на Днепре в Херсонской области, но Силы обороны отбросили врага, нанеся ему потери.

Источник: спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Относительно Приднепровского или Херсонского направления, враг продолжает там штурмовые действия и обстрелы. За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Козацкий, однако успеха не претерпел, понес потери и высадиться не смог. Несет потери в технике, в частности, в лодках, плавсредствах и личном составе".

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Детали: По словам Волощина, на Времовском направлении было несколько меньше штурмов, однако они были не менее ожесточенными, чем в прошлые дни. В частности, оккупанты пытаются проводить штурмовые действия малыми группами пехоты при поддержке боевой техники, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Полковник отметил, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях армия РФ продолжает активно проводить воздушную и инженерную разведки. Также готовит штурмовые группы для активизации в ближайшие сроки штурмовых действий, обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения.

Волошин сообщил, что всего за прошедшие сутки на юге фронта было уничтожено около 150 российских военнослужащих, несколько единиц техники и танков.