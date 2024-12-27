"Азербайджанські авіалінії": Причиною авіатрощі літака в Казахстані став зовнішній вплив

Літак Azerbaijan Airlines, що впав у Казахстані 25 грудня. Фото: Getty Images

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що причиною катастрофи їхнього літака в Казахстані, що сталася 25 грудня, був "фізичний і технічний зовнішній вплив".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву авіаліній у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: В опублікованому повідомленні авіаперевізник проінформував про призупинення польотів до низки російських міст та пояснив причину цього кроку.

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"Це рішення, прийняте відповідно до рішення Державної служби цивільної авіації Азербайджану, ґрунтується на попередніх результатах розслідування катастрофи літака Embraer 190, що виконував рейс J2-8243 "Азербайджанських авіаліній" Баку-Грозний, через фізичне та технічне зовнішнє втручання, а також враховує потенційні ризики для безпеки польотів", – сказано у повідомленні.

Призупинення польотів діятиме до завершення остаточного розслідування.

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