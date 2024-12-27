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"Азербайджанські авіалінії": Причиною авіатрощі літака в Казахстані став зовнішній вплив

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 27 грудня 2024, 15:27
Азербайджанські авіалінії: Причиною авіатрощі літака в Казахстані став зовнішній вплив
Літак Azerbaijan Airlines, що впав у Казахстані 25 грудня. Фото: Getty Images

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що причиною катастрофи їхнього літака в Казахстані, що сталася 25 грудня, був "фізичний і технічний зовнішній вплив".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву авіаліній у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: В опублікованому повідомленні авіаперевізник проінформував про призупинення польотів до низки російських міст та пояснив причину цього кроку.

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"Це рішення, прийняте відповідно до рішення Державної служби цивільної авіації Азербайджану, ґрунтується на попередніх результатах розслідування катастрофи літака Embraer 190, що виконував рейс J2-8243 "Азербайджанських авіаліній" Баку-Грозний, через фізичне та технічне зовнішнє втручання, а також враховує потенційні ризики для безпеки польотів", – сказано у повідомленні.

Призупинення польотів діятиме до завершення остаточного розслідування. 

Передісторія:

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  • 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
  • За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним. 
  • Після того писали, що в уряді Азербайджану стверджують, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіатрощі.

Азербайджан
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