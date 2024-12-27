«Азербайджанские авиалинии": Причиной авиакатастрофы самолета в Казахстане стало внешнее воздействие

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что причиной катастрофы их самолета в Казахстане, произошедшей 25 декабря, было "физическое и техническое внешнее воздействие".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление авиалиний в соцсети Х (Twitter)

Детали: В опубликованном сообщении авиаперевозчик проинформировал о приостановлении полетов в ряд российских городов и объяснил причину этого шага.

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"Это решение, принятое в соответствии с решением Государственной службы гражданской авиации Азербайджана, основывается на предварительных результатах расследования катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, из-за физического и технического внешнего вмешательства, а также учитывает потенциальные риски для безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Приостановление полетов будет действовать до завершения окончательного расследования.

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