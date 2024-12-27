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«Азербайджанские авиалинии": Причиной авиакатастрофы самолета в Казахстане стало внешнее воздействие

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 27 декабря 2024, 15:27
«Азербайджанские авиалинии: Причиной авиакатастрофы самолета в Казахстане стало внешнее воздействие
Предыстория: Самолет Azerbaijan Airlines, упавший в Казахстане 25 декабря. Фото: Getty Images

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что причиной катастрофы их самолета в Казахстане, произошедшей 25 декабря, было "физическое и техническое внешнее воздействие".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление авиалиний в соцсети Х (Twitter)

Детали: В опубликованном сообщении авиаперевозчик проинформировал о приостановлении полетов в ряд российских городов и объяснил причину этого шага.

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"Это решение, принятое в соответствии с решением Государственной службы гражданской авиации Азербайджана, основывается на предварительных результатах расследования катастрофы самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 "Азербайджанских авиалиний" Баку-Грозный, из-за физического и технического внешнего вмешательства, а также учитывает потенциальные риски для безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Приостановление полетов будет действовать до завершения окончательного расследования.

Предыстория:

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  • 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
  • По данным российских источников, в то время, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.
  • После того писали, что в правительстве Азербайджана утверждают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, которая целилась в беспилотники над Грозным.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Россия пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета в море и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.

Азербайджан
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