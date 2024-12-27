Уряд дозволив бронювати священнослужителів

Кабінет Міністрів України оновив Порядок бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану, включивши до нього нову категорію громадян – священнослужителів.

Джерело: постанова від 26 грудня 2024 року №1498

Дослівно: "Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 15, ст. 940; 2024 р., № 57, ст. 3356, № 98, ст. 6270, № 107, ст. 6790) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1362, зміни, що додаються".

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Деталі: Відповідно до постанови, забронювати можуть "священнослужителів згідно з переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".

Процес бронювання або скасування відстрочки для священнослужителів здійснюється через Портал Дія. Це відбувається на основі списків або електронної заяви про скасування бронювання військовозобов’язаного працівника, які формує уповноважена особа ДЕСС.

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