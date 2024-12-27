Уряд дозволив бронювати священнослужителів
Кабінет Міністрів України оновив Порядок бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану, включивши до нього нову категорію громадян – священнослужителів.
Джерело: постанова від 26 грудня 2024 року №1498
Дослівно: "Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 15, ст. 940; 2024 р., № 57, ст. 3356, № 98, ст. 6270, № 107, ст. 6790) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1362, зміни, що додаються".
Деталі: Відповідно до постанови, забронювати можуть "священнослужителів згідно з переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті".
Процес бронювання або скасування відстрочки для священнослужителів здійснюється через Портал Дія. Це відбувається на основі списків або електронної заяви про скасування бронювання військовозобов’язаного працівника, які формує уповноважена особа ДЕСС.
Передісторія:
- 5 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників, затверджений у січні 2023 року.
- 18 травня набув чинності закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).
- Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов'язані від 25 до 60 років. Відповідно до закону, під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон України.