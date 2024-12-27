Правительство разрешило бронировать священнослужителей

Кабинет Министров Украины обновил Порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, включив в него новую категорию граждан – священнослужителей.

Источник: постановление от 26 декабря 2024 года №1498

Дословно: "Внести в постановление Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 „Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время" (Официальный вестник Украины, 2023 г., № 15, ст. 940; 2024, № 57, ст. 3356, № 98, ст. 6270, № 107, ст. 6790) – с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2024 № 1362, изменения, которые прилагаются".

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Детали: Согласно постановлению, забронировать могут "священнослужителей согласно перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести".

Процесс бронирования или отмены отсрочки для священнослужителей осуществляется через Портал Дія. Это происходит на основе списков или электронного заявления об отмене бронирования военнообязанного работника, которые формирует уполномоченное лицо ГЭСС.

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