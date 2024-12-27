Якщо Китай щирий у своїх заявах, то потрібен вплив на Пхеньян – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки щодо ситуації на фронті, зокрема на Курщині, де є війська КНДР. За його словами, якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, то потрібен відповідний вплив на Пхеньян.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку. Була окрема доповідь головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки – найбільш жорсткі, – Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини – бої за участі північнокорейських військових...

Реклама:

Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури.

Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян".