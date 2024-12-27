Если Китай искренен в своих заявлениях, то нужно влияние на Пхеньян – Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки по ситуации на фронте, в частности в Курской области, где есть войска КНДР. По его словам, если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, то нужно соответствующее влияние на Пхеньян.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Был отдельный доклад главкома Сырского по фронту. Донецкие направления - наиболее жесткие, - Запорожье, Херсон, Харьковщина. Детали по Курщине - бои с участием северокорейских военных...

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Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений того безумия, на которое способны диктатуры.

Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян".