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В МЗС розповіли, коли Україна проведе другий Саміт миру

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 грудня 2024, 21:47
В МЗС розповіли, коли Україна проведе другий Саміт миру
Саміт миру в Швейцарії, фото ОП

Україна завершила підготовчу роботу для проведення другого Саміту миру, але його проведення буде залежати від того, наскільки він буде результативним.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 27 грудня, "Європейська правда"

Деталі: Тихий зазначив, що для України "формула миру" залишається основою бачення справедливого завершення війни.

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"Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру. Провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції за пунктами формули миру. Тобто Україна станом на зараз, можна сказати, теж у сильній дипломатичній позиції, тому що має все підготовлене", – додав він.

Водночас, зазначив речник МЗС, для результативності саміту "потрібна підготовка".

"Терміни, які озвучувались, були орієнтовними, і Україна намагається все зробити якнайшвидше. Це наша загальна політика. Але зрозуміло, що просто подія заради події не потрібна. Потрібно щось результативне, і робота над цим триває", – пояснив Тихий.

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У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись на початку листопада, але сама дата саміту поки невідома.

Президент пояснював, що озвучений "план перемоги" задуманий як "місток" до наступного Саміту миру і має на меті створити ті умови, за яких буде можливо реалізувати пункти з "формули миру".

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