В МИД рассказали, когда Украина проведет второй Саммит мира

Украина завершила подготовительную работу для проведения второго Саммита мира, но его проведение будет зависеть от того, насколько он будет результативным.

Источник: представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 27 декабря, "Европейская правда"

Детали: Тихий отметил, что для Украины "формула мира" остается основой видения справедливого завершения войны.

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"Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира. Провела все тематические конференции, которые согласовали общие позиции по пунктам формулы мира. То есть Украина по состоянию на сейчас, можно сказать, тоже в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное", – добавил он.

В то же время, отметил спикер МИД, для результативности саммита "нужна подготовка".

"Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными, и Украина пытается все сделать как можно быстрее. Это наша общая политика. Но понятно, что просто событие ради события не нужно. Нужно что-то результативное, и работа над этим продолжается", – пояснил Тихий.

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В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что подготовка к организации следующего Саммита мира должна завершиться в начале ноября, но сама дата саммита пока неизвестна.

Президент объяснял, что озвученный "план победы" задуман как "мостик" к следующему Саммиту мира и имеет целью создать те условия, при которых будет возможно реализовать пункты из "формулы мира".