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Сибіга обговорив з Блінкеном зміцнення ППО України і тиск на Росію

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 грудня 2024, 23:24
Сибіга обговорив з Блінкеном зміцнення ППО України і тиск на Росію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у пʼятницю, 27 грудня, провів телефонну розмову з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Джерело: Сибіга у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Сибіга зазначив, що подякував главі Держдепу за зусилля, спрямовані на те, щоб уся раніше обіцяна Україні допомога була надана "у найближчі тижні".

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"Скоординували подальшу підтримку, включно з протиповітряною обороною і тиском на Росію. Ціную рішуче лідерство США і держсекретаря Блінкена", – додав він.

У Державному департаменті додали, що Сибіга та Блінкен обговорили ситуацію на фронті та останні ракетні та безпілотні атаки Росії проти України.

"Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США українцям у захисті їхньої свободи", – зазначили там.

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Напередодні, 26 грудня, президент США Джо Байден відреагував на масовану російську атаку по регіонах України на Різдво та пообіцяв посилення повітряної оборони країни.

Раніше повідомлялось, що США найближчими днями оголосять фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.

СШАУкраїнаППО
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