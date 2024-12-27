Сибига обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины и давление на Россию

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 27 декабря, провел телефонный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Источник: Сибига в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Сибига отметил, что поблагодарил главу Госдепа за усилия, направленные на то, чтобы вся ранее обещанная Украине помощь была предоставлена "в ближайшие недели".

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"Скоординировали дальнейшую поддержку, включая противовоздушную оборону и давление на Россию. Ценю решительное лидерство США и госсекретаря Блинкена", – добавил он.

В Государственном департаменте добавили, что Сибига и Блинкен обсудили ситуацию на фронте и последние ракетные и беспилотные атаки России против Украины.

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку США украинцам в защите их свободы", – отметили там.

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Накануне, 26 декабря, президент США Джо Байден отреагировал на массированную российскую атаку по регионам Украины на Рождество и пообещал усиление воздушной обороны страны.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни объявят финальный пакет Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI), использовав остальные средства, зарезервированные на закупку нового вооружения для Украины.