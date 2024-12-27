Росіяни накопичують сили, щоб наступати на Новоєлизаветівку – DeepState

Російські окупанти накопичують сили в Новооленівці Донецької області і готуються до наступу на Новоєлизаветівку.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Кацапи проводять накопичення в Новооленівці. Щодня колони піхоти, іноді на жигулях, рухаються в село та у посадки між ним та Пушкіним і їх наступна ціль — Новоєлизаветівка".

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Деталі: Аналітики повідомили, що останніми днями можна було часто фіксувати росіян на східних околицях, а цього разу вони спробували залетіти в село на техніці.

Крім того, окупанти не припиняють тиск північніше на Нововасилівку, а також південніше в районі Українки, яку противник окупував.

В DeepState також опублікували кадри ураження ворожої техніки на східних околицях Новоєлизаветівки.