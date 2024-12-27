Россияне накапливают силы, чтобы наступать на Новоелизаветовку – DeepState

Российские оккупанты накапливают силы в Новооленовке Донецкой области и готовятся к наступлению на Новоелизаветовку.

Источник: DeepState

Дословно: "Кацапы проводят накопление в Новооленовке. Ежедневно колонны пехоты, иногда на жигулях, движутся в село и в посадки между ним и Пушкиным и их следующая цель - Новоелизаветовка".

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Детали: Аналитики сообщили, что в последние дни можно было часто фиксировать россиян на восточных окраинах, а на этот раз они попытались залететь в село на технике.

Кроме того, оккупанты не прекращают давление севернее на Нововасильевку, а также южнее в районе Украинки, которую противник оккупировал.

В DeepState также опубликовали кадры поражения вражеской техники на восточных окраинах Новоелизаветовки.