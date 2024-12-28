США в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд – AP

Сполучені Штати планують надати Україні черговий великий пакет військової допомоги на суму 1,25 мільярда доларів. Про це заявили американські чиновники, підкреслюючи, що адміністрація Байдена прагне максимально підтримати Київ до завершення президентського терміну.

Джерело: Associated Press з посиланням на американських посадовців, які поділилася інформацією на умовах анонімності

Деталі: Згідно з повідомленням, новий пакет військової допомоги включатиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS та системи протиповітряної оборони HAWK. Крім того, Україна отримає ракети Stinger, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

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Оголошення про передачу допомоги, за словами чиновників, очікується в понеділок, 30 грудня.

Передісторія: