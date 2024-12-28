США в понедельник объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,25 млрд – AP

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине очередной большой пакет военной помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов. Об этом заявили американские чиновники, подчеркивая, что администрация Байдена стремится максимально поддержать Киев до завершения президентского срока.

Источник: Associated Press со ссылкой на американских чиновников, которые поделилась информацией на условиях анонимности

Детали: Согласно сообщению, новый пакет военной помощи будет включать значительное количество боеприпасов для зенитно-ракетных систем NASAMS и системы противовоздушной обороны HAWK. Кроме того, Украина получит ракеты Stinger, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Реклама:

Объявление о передаче помощи, по словам чиновников, ожидается в понедельник, 30 декабря.

Предыстория: