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Росія атакувала "Шахедами" Миколаїв: горів дах багатоповерхівки

Іван Д'яконовСубота, 28 грудня 2024, 01:57
Росія атакувала Шахедами Миколаїв: горів дах багатоповерхівки
ілюстративне фото: ДСНС

Внаслідок нічного обстрілу міста Миколаїв російськими "Шахедами" пошкоджено житловий будинок. Попередньо відомо про загоряння даху багатоповерхівки.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич

Деталі: Обстріл стався в ніч на 28 грудня. За попередньою інформацією, російський дрон-камікадзе влучили в житловий сектор міста. Унаслідок атаки на даху багатоповерхівки виникла пожежа.

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Пряма мова: "Внаслідок обстрілу "Шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється". 

Оновлено: Пізніше міський голова повідомив, що люди не постраждали.

Миколаївбезпілотники
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