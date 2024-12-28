Росія атакувала "Шахедами" Миколаїв: горів дах багатоповерхівки
Субота, 28 грудня 2024, 01:57
Внаслідок нічного обстрілу міста Миколаїв російськими "Шахедами" пошкоджено житловий будинок. Попередньо відомо про загоряння даху багатоповерхівки.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич
Деталі: Обстріл стався в ніч на 28 грудня. За попередньою інформацією, російський дрон-камікадзе влучили в житловий сектор міста. Унаслідок атаки на даху багатоповерхівки виникла пожежа.
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Пряма мова: "Внаслідок обстрілу "Шахедами", попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється".
Оновлено: Пізніше міський голова повідомив, що люди не постраждали.