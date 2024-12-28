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Россия атаковала "Шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки

Иван ДьяконовСуббота, 28 декабря 2024, 01:57
Россия атаковала Шахедами Николаев: горела крыша многоэтажки
иллюстративное фото: ГСЧС

В результате ночного обстрела города Николаев российскими "Шахедами" поврежден жилой дом. Предварительно известно о возгорании крыши многоэтажки.

Источник: глава ОВА Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич

Детали: Обстрел произошел в ночь на 28 декабря. По предварительной информации, российский дрон-камикадзе попал в жилой сектор города. В результате атаки на крыше многоэтажки возник пожар.

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Прямая речь: "В результате обстрела "Шахедами", предварительно горит крыша многоэтажки. Информация уточняется".

Обновлено: Позже городской голова сообщил, что люди не пострадали.

Николаевбеспилотники
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