Россия атаковала "Шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки
Суббота, 28 декабря 2024, 01:57
В результате ночного обстрела города Николаев российскими "Шахедами" поврежден жилой дом. Предварительно известно о возгорании крыши многоэтажки.
Источник: глава ОВА Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич
Детали: Обстрел произошел в ночь на 28 декабря. По предварительной информации, российский дрон-камикадзе попал в жилой сектор города. В результате атаки на крыше многоэтажки возник пожар.
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Прямая речь: "В результате обстрела "Шахедами", предварительно горит крыша многоэтажки. Информация уточняется".
Обновлено: Позже городской голова сообщил, что люди не пострадали.