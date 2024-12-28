Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

У РФ заявили про поранених і руйнування внаслідок атаки українських дронів по Бєлгородщині

Іван Д'яконовСубота, 28 грудня 2024, 03:50

Губернатор Бєлгородської області Росії Вячеслав Гладков заявив про нібито атаку безпілотників ЗСУ по Красногвардійському районі, яка начебто спричинила поранення двох місцевих жителів та пошкодження інфраструктури.

Джерело: Гладков у Telegram

Деталі: За його словами, один із дронів детонував у селі Палатове, внаслідок чого осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців. Гладков також заявив про пошкодження трьох житлових будинків, у яких вибито вікна та посічено фасади.

Реклама:

Ще один дрон, за його словами, нібито уразив село Верхососна, пошкодивши лінію електропередачі, та залишив росіян без електрики.

Перевірити цю інформацію незалежно наразі неможливо.

Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом

відео, ОновленоУ Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді

Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

відеоУ Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Усі новини...
Росія
Росіяни збили пасажирський літак, а потім випустили святкове відео, де ППО збиває Санту
Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW
Росіяни на окупованих територіях створюють у школах класи для збирання дронів – ЦНС
Останні новини
01:06
Зеленський обговорив з прем’єркою Італії Мелоні посилення ППО та відбудову України
00:56
Усик назвав найкращого молодого боксера світу
00:29
Зеленський обговорить з прем’єром Великої Британії відправку миротворців в Україну
23:45
Росіяни атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, є постраждалі
23:30
5 причин, чому ви постійно хворієте – пояснює сімейний лікар
23:28
Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд
23:27
ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп
23:14
Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий
22:56
Новини економіки 9 січня: відновлення реєстрів, видобування солі на Закарпатті
22:52
Історичний показник: Жіноча збірна України з пляжного футболу піднялась на другу сходинку світового рейтингу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: