У РФ заявили про поранених і руйнування внаслідок атаки українських дронів по Бєлгородщині
Субота, 28 грудня 2024, 03:50
Губернатор Бєлгородської області Росії Вячеслав Гладков заявив про нібито атаку безпілотників ЗСУ по Красногвардійському районі, яка начебто спричинила поранення двох місцевих жителів та пошкодження інфраструктури.
Джерело: Гладков у Telegram
Деталі: За його словами, один із дронів детонував у селі Палатове, внаслідок чого осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців. Гладков також заявив про пошкодження трьох житлових будинків, у яких вибито вікна та посічено фасади.
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Ще один дрон, за його словами, нібито уразив село Верхососна, пошкодивши лінію електропередачі, та залишив росіян без електрики.
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