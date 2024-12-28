У РФ заявили про поранених і руйнування внаслідок атаки українських дронів по Бєлгородщині

Губернатор Бєлгородської області Росії Вячеслав Гладков заявив про нібито атаку безпілотників ЗСУ по Красногвардійському районі, яка начебто спричинила поранення двох місцевих жителів та пошкодження інфраструктури.

Джерело: Гладков у Telegram

Деталі: За його словами, один із дронів детонував у селі Палатове, внаслідок чого осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців. Гладков також заявив про пошкодження трьох житлових будинків, у яких вибито вікна та посічено фасади.

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Ще один дрон, за його словами, нібито уразив село Верхососна, пошкодивши лінію електропередачі, та залишив росіян без електрики.

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