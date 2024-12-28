В РФ заявили о раненых и разрушениях в результате атаки украинских дронов по Белгородщине

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил о якобы атаке беспилотников ВСУ по Красногвардейскому району, которая якобы привела к ранению двух местных жителей и повреждению инфраструктуры.

Источник: Гладков в Telegram

Детали: По его словам, один из дронов детонировал в селе Палатово, в результате чего осколочные ранения получили двое местных жителей. Гладков также заявил о повреждении трех жилых домов, в которых выбиты окна и посечены фасады.

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Еще один дрон, по его словам, якобы поразил село Верхососна, повредив линию электропередачи, и оставил россиян без электричества.

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