В РФ заявили о раненых и разрушениях в результате атаки украинских дронов по Белгородщине
Суббота, 28 декабря 2024, 03:50
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил о якобы атаке беспилотников ВСУ по Красногвардейскому району, которая якобы привела к ранению двух местных жителей и повреждению инфраструктуры.
Источник: Гладков в Telegram
Детали: По его словам, один из дронов детонировал в селе Палатово, в результате чего осколочные ранения получили двое местных жителей. Гладков также заявил о повреждении трех жилых домов, в которых выбиты окна и посечены фасады.
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Еще один дрон, по его словам, якобы поразил село Верхососна, повредив линию электропередачи, и оставил россиян без электричества.
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