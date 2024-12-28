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Росіяни на окупованих територіях створюють у школах класи для збирання дронів – ЦНС

Іван Д'яконовСубота, 28 грудня 2024, 04:44
Росіяни на окупованих територіях створюють у школах класи для збирання дронів – ЦНС
фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники відкривають у школах інженерні класи, щоб навчати школярів збирати дрони на потреби російської армії.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацію ЦНС, російські окупанти створюють спеціалізовані інженерні класи для підлітків, де їх навчають збирати дрони, що будуть використовуватися для військових потреб армії окупанта. 

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Дослівно: "Класи відкривають за підтримки окупаційних адміністрацій, зокрема так званих міністерств освіти. Росіяни вже затвердили програму розширення мережі цих класів до 2030 року".

Деталі: Таким чином, кажуть у ЦНС, ворог свідомо порушує міжнародне право й залучає цивільне населення до робіт на потреби власної армії. В цьому випадку йдеться ще й про неповнолітніх, що є додатковою обтяжуючою обставиною.

окупаціяРосіядітивоєнні злочини
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