Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Россияне на оккупированных территориях создают в школах классы для сборки дронов – ЦНС

Иван ДьяконовСуббота, 28 декабря 2024, 04:44
Россияне на оккупированных территориях создают в школах классы для сборки дронов – ЦНС
фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики открывают в школах инженерные классы, чтобы обучать школьников собирать дроны на нужды российской армии.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, российские оккупанты создают специализированные инженерные классы для подростков, где их учат собирать дроны, которые будут использоваться для военных нужд армии оккупанта. 

Реклама:

Дословно: "Классы открывают при поддержке оккупационных администраций, в частности так называемых министерств образования. Россияне уже утвердили программу расширения сети этих классов до 2030 года".

Детали: Таким образом, говорят в ЦНС, враг сознательно нарушает международное право и привлекает гражданское население к работам на нужды собственной армии. В этом случае речь идет еще и о несовершеннолетних, что является дополнительным отягчающим обстоятельством.

оккупацияРосcиядетивоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
оккупация
Весь Покровск обесточен
Россияне накапливают силы, чтобы наступать на Новоелизаветовку – DeepState
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: