Россияне на оккупированных территориях создают в школах классы для сборки дронов – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики открывают в школах инженерные классы, чтобы обучать школьников собирать дроны на нужды российской армии.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, российские оккупанты создают специализированные инженерные классы для подростков, где их учат собирать дроны, которые будут использоваться для военных нужд армии оккупанта.

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Дословно: "Классы открывают при поддержке оккупационных администраций, в частности так называемых министерств образования. Россияне уже утвердили программу расширения сети этих классов до 2030 года".

Детали: Таким образом, говорят в ЦНС, враг сознательно нарушает международное право и привлекает гражданское население к работам на нужды собственной армии. В этом случае речь идет еще и о несовершеннолетних, что является дополнительным отягчающим обстоятельством.