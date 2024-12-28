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За добу Збройні сили України знешкодили 1 690 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 28 грудня 2024, 08:10
За добу Збройні сили України знешкодили 1 690 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони України знищили 1690 окупантів, 19 ББМ та 29 артилерійських систем росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Також минулої доби Сили оборони знищили 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 засіб ППО та 1 одинцю спецтехніки.  

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З спочатку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники знешкодили уже близько 784 200 окупантів, знищили 9 651 танк, 19 970 бойову броньовану машину, 21 408 артилерійських систем, 1 032 засоби ППО, 1 256 реактивних систем залпового вогню, 21 013 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 338 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 3 668 одиниць спеціальної техніки.

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