За сутки Вооруженные силы Украины обезвредили 1 690 оккупантов – Генштаб

За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1690 оккупантов, 19 ББМ и 29 артиллерийских систем россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 82 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 средство ПВО и 1 единицу спецтехники.

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники обезвредили уже около 784 200 оккупантов, уничтожили 9 651 танк, 19 970 боевых бронированных машин, 21 408 артиллерийских систем, 1 032 средства ПВО, 1 256 реактивных систем залпового огня, 21 013 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 338 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 668 единиц специальной техники.