У Харкові десятки тисяч людей без тепла

Влада 28 грудня заявила, що триває процес відновлення теплопостачання у Харків та населених пунктах Харківського району.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Без тепла в тому числі й багатоквартирні будинки.

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Станом на ранок залишаються без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Влада також звітує про поранених 27 грудня. Зокрема, у селі Річкодуб внаслідок обстрілу чоловік 58 років потрапив у лікарню.

За даними ОВА, в області перебувають понад 8 тисяч осіб, які підлягають евакуації.