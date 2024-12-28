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У Харкові десятки тисяч людей без тепла

Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 08:30
У Харкові десятки тисяч людей без тепла
фото: УП

Влада 28 грудня заявила, що триває процес відновлення теплопостачання у Харків та населених пунктах Харківського району.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Без тепла в тому числі й багатоквартирні будинки.

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Станом на ранок залишаються без опалення близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Влада також звітує про поранених 27 грудня. Зокрема, у селі Річкодуб внаслідок обстрілу чоловік 58 років потрапив у лікарню.

За даними ОВА, в області перебувають понад 8 тисяч осіб, які підлягають евакуації.

Харківобстріл
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