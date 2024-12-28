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В Харькове десятки тысяч людей без тепла

Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 08:30
В Харькове десятки тысяч людей без тепла
фото: УП

Власти 28 декабря заявили, что продолжается процесс восстановления теплоснабжения в Харькове и населенных пунктах Харьковского района.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Без тепла в том числе и многоквартирные дома.

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По состоянию на утро остаются без отопления около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов громад Харьковского района.

Власти также отчитываются о раненых 27 декабря. В частности, в селе Речкодуб в результате обстрела мужчина 58 лет попал в больницу.

По данным ОГА, в области находятся более 8 тысяч человек, которые подлежат эвакуации.

Харьковобстрел
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