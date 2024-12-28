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Сирський: Росіяни втратили понад 421 тисячу військових цього року

Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 12:49
Сирський: Росіяни втратили понад 421 тисячу військових цього року
фото: сирський

Головком Олександр Сирський 28 грудня заслухав доповіді від сил та родів військ щодо 2024 року та поділився частиною інформації. Зокрема, за даними українського війська, російські окупанти втратили понад 421 тисячу осіб вбитими та пораненими.

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Сирський назвав 2024 рік складним випробуванням міцності Сил оборони, але вони "вистояли та продовжують боротьбу".

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Пряма мова Сирського: "Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових".

Деталі: Сирський нагадав, що цього року створили Сили безпілотних систем, збільшили обсяги постачання безпілотників у 19 разів, а кількість знищених цілей противника зросла у 3,7 раза.

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СирськийЗбройні силибезпілотникивійна
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