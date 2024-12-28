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Сырский: Россияне потеряли более 421 тысячи военных в этом году

Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 12:49
Сырский: Россияне потеряли более 421 тысячи военных в этом году
фото: сырский

Главком Александр Сырский 28 декабря заслушал доклады от сил и родов войск по 2024 году и поделился частью информации. В частности, по данным украинского войска, российские оккупанты потеряли более 421 тысячу человек убитыми и ранеными.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Сырский назвал 2024 год сложным испытанием прочности Сил обороны, но они "выстояли и продолжают борьбу".

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Прямая речь Сырского: "Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных".

Детали: Сырский напомнил, что в этом году создали Силы беспилотных систем, увеличили объемы поставок беспилотников в 19 раз, а количество уничтоженных целей противника выросло в 3,7 раза.

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СырскийВооруженные силыбеспилотникивойна
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